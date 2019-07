Confcommercio Ravenna rinnova le categorie: sei gli avvicendamenti al vertice

Si sono conclusi nei giorni scorsi i rinnovi delle categorie economiche di Confcommercio Ravenna. Le assemblee hanno interessato tutti gli imprenditori organizzati nelle categorie economiche di rappresentanza e sono stati eletti i consigli direttivi ed i presidenti. Gli imprenditori che hanno partecipato ai rinnovi sono stati oltre 1.500: ciò dimostra che l’Associazione è sentita come organizzazione di rappresentanza e di riferimento.

Sei le categorie che hanno visto un avvicendamento al vertice: agenti e Rappresentanti del commercio-Fnaarc, albergatori-Federalberghi, baristi-Fipe, erboristi-Fei, stabilimenti balneari-Sib, oltre alla sezione territoriale di Russi. “Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto dai Presidenti delle categorie - afferma Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna - che in questi ultimi cinque anni (e per alcuni di loro anche per più tempo) hanno contribuito con il loro lavoro al rafforzamento dell’Associazione, oltreché della loro categoria. Sono certo che, anche se hanno lasciato la carica, in futuro daranno il loro fattivo contributo all’interno della categoria. In particolare voglio ringraziare Ottavio Righini, Nicolò Scialfa, Sanzio Davidi, Maurizio Giorgioni, Graziano Parenti e Italo Sangiorgi per l’impegno profuso e per la stima e l’amicizia che ho con ciascuno di loro. Voglio anche augurare un proficuo lavoro ai nuovi eletti che sono Enrico Berardi, Raffaele Calisesi, Dino Dal Fiume, Gianna Ghirardini, Giacomo Rossi e Raffaella Sangiorgi”.

L’elenco dei nuovi Presidenti di categoria:

Agenti e Rappresentanti del commercio-Fnaarc: Enrico Berardi;

Albergatori-Federalberghi: Raffaele Calisesi;

Baristi-Fipe: Dino Dal Fiume;

Erboristi-Fei: Gianna Ghirardini;

Stabilimenti balneari-Sib: Giacomo Rossi;

Sezione territoriale di Russi: Raffaella Sangiorgi.



I Presidenti di categoria confermati:

Abiconf Amministratori Beni Immobiliari di Ravenna: Franco Pepoli

Sezione Comunale di Alfonsine: Andrea Passanti

Sindacato Alimentazione: Paolo De Lorenzi

Sindacato Animali da Compagnia e Articoli Zootecnici: Silvana Ceccaroni

Sindacato Venditori Ambulanti: Rodolfo D'Alesio

Sindacato Cartolibrerie Giocattoli e Tabacchi: Patrizia Passanti

Sindacato Concessionarie Auto Moto Cicli: Giovanni Mazzini

Sindacato Ferramenta Casalinghi Radioelettrici: Mauro Rubboli

Sindacato Fioristi: Roberta Stefanelli

Sindacato Fotografi: Marco Zammarchi

Sindacato Gestori Impianti Stradali e Carburanti: Daniele Barboni

Sindacato Giornalai: Roberto Benini

Sindacato Impianti Sportivi del Wellness e del Benessere: Franco Zanchini

Sindacato Macellai: Massimo Bendandi

Sindacato Materiali per l'edilizia-Mobili: Andrea Turchi

Sindacato Mediatori: Pierluigi Fabbri

Sindacato Orofai-Orologiai: Barbara Cellarosi

Sindacato Ottici: Antonio Fersino

Sindacato Panificatori: Giuseppe Verlicchi

Sindacato Pasticceri: Ivan Baccarini

Sindacato Produttori e Commercianti di Piadina Romagnola: Barbara Maestri

Sindacato Prov. Studi di Consulenza per la Circolazione Mezzi di Trasporto: Margherita Caravita

Sindacato Provinciale Campeggi: Gianluca Bassani

Sindacato Provinciale Guide e Accompagnatori Turistici: Federica Mazzotti

Sindacato Ristoratori: Mauro Mambelli

Sindacato Rivenditori Prodotti Petroliferi: Alberto Zoli

Sindacato Servizi e Consulenza alle Imprese: Roberto Pizzinelli

Sindacato Tessili Abbigliamento Calzature: Roberto Montanari