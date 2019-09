Confcooperative Ravenna-Rimini in assemblea a Milano Marittima

Si svolgerà venerdì 20 settembre dalle 15.45 il Centro Congressi di Milano Marittima (viale Jelenia Gora, 12) l’assemblea annuale di Confcooperative Ravenna-Rimini, la prima dopo l’evento di costituzione della nuova Unione territoriale.

Il programma prevede alle 15.45 la registrazione dei partecipanti, alle 16 l’inizio dei lavori assembleari con i saluti delle istituzioni presenti e la relazione del presidente di Confcooperative Ravenna-Rimini Luca Bracci; prenderà poi la parola il direttore Andrea Pazzi che presenterà ai delegati la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità dell’Unione territoriale, insieme ai numeri registrati nel 2018 dalla compagine; seguirà la tavola rotonda “Radicati nel territorio, proiettati sul mondo” alla quale parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la direttrice nazionale di Confcooperative Fabiola Di Loreto, il presidente di Caviro Carlo Dalmonte, il presidente di Promozione Alberghiera Antonio Carasso e il presidente di Loccioni Enrico Loccioni, moderati da Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore. Conclusioni a cura del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini.

L’assemblea del 20 settembre coincide con la Settimana Europea della Mobilità sostenibile alla quale Confcooperative Ravenna-Rimini ha scelto di aderire. Inoltre, per l’occasione, l’Unione Territoriale ha aderito anche all’iniziativa “È tempo di muoversi” promossa dalla Camera di Commercio di Ravenna e organizzata con il supporto della cooperativa RicercAzione. Nella giornata del 20 settembre, quindi, Confcooperative Ravenna-Rimini invita tutti i delegati e gli ospiti a recarsi all’assemblea scegliendo una modalità di trasporto sostenibile e attenta all’ambiente, a scattare una foto o girare un breve video (max 8 secondi) per documentare la scelta green e inviare il materiale all’e-mail tempodimuoversi@gmail.com, indicando nome, cognome e l’ente Confcooperative Ravenna-Rimini. Va bene anche la condivisione dell’auto fra più persone, l’importante è non recarsi all’evento con l’auto a uso singolo. In questo modo si parteciperà all’iniziativa della Camera di Commercio che realizzerà un video con il materiale visivo raccolto, per presentarlo all’evento finale del progetto.