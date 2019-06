Confesercenti ai nuovi sindaci: "Serve un dialogo tra commercio e turismo"

Conclusosi il momento elettorale che ha visto l'insediamento di 7 nuove Amministrazioni comunali, Confesercenti di Lugo ha inviato le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro ai Sindaci Nicola Pasi (Fusignano), Eleonora Proni (Bagnacavallo), Luca Piovaccari (Cotignola), Paola Pula (Conselice), Daniele Bassi (Massa Lombarda), Enea Emiliani (Sant’Agata sul Santerno), Riccardo Graziani (Alfonsine) auspicando di poter continuare a lavorare e confrontarsisulle politiche di valorizzazione del territorio con particolare riferimento al tessuto economico del commercio e del turismo e a partire dai contenuti dei documenti già inviati dall'Associazione ai candidati Sindaco in fase pre-elettorale.

"Ci sono diversi problemi da risolvere immediatamente, ma occorre fare un duplice sforzo per migliorare l'accoglienza (e anche il commercio deve fare la sua parte) e ottimizzare la permanenza dei visitatori nei paesi, non solo nei siti di interesse, favorendo le occasioni di fruizione dei centri e dei negozi - spiegano da Confesercenti - Le politiche di valorizzazione vanno concertate con il mondo imprenditoriale a partire dal decoro dei centri, dalle politiche di accessibilità e mobilità, dagli interventi sui negozi sfitti fino alle iniziative di promozione e animazione, con attenzione agli equilibri nel mercato (concorrenza sleale, abusivismo ecc). Uno dei temi di cui Confesercenti vuole discutere è l'applicazione della Tariffa dei rifiuti (Tari) per ambiti omogenei di tipologie di attività: è ingiusto che un ristorante ad esempio paghi una tariffa tripla rispetto ad altre tipologie di attività totalmente similari (produzione e somministrazione pasti) come accade ad esempio nel caso degli agriturismi, spesso borderline. L'Associazione si aspetta che le Amministrazioni comunali si facciano promotrici di un vero dialogo tra il mondo del commercio e del turismo, attraverso le sue rappresentanze e tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono a vario titolo nelle politiche di valorizzazione dei paesi per creare le giuste sinergie atte a ottimizzare la ricaduta economica di eventi, iniziative e manifestazioni. Un maggio che, a livello climatico si è dimostrato pesantissimo ha inciso drasticamente principalmente sul comparto del commercio al dettaglio di tutte le merceologie e ed è per questo Confesercenti sta lavorando su proposte mirate circa l'utilizzo di misure di sostegno straordinarie".