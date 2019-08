Confesercenti Provinciale di Ravenna compie 70 anni e festeggia con i soci

Sono passati 70 anni da quell’8 agosto 1949, data di nascita della Confesercenti provinciale di Ravenna. "Da allora la nostra associazione rappresenta, tutela gli interessi e promuove lo sviluppo delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi - spiega la presidente provinciale Monica Ciarapica - Siamo costantemente impegnati con proposte e iniziative nei confronti delle istituzioni per ottenere politiche e normative che tengano conto della peculiarità delle piccole e medie imprese. Tra i nostri obiettivi: un fisco equo e semplice, effettive opportunità di accesso al credito per i piccoli e medi imprenditori; una burocrazia efficiente e più accessibile, il rispetto della legalità e delle regole, un governo dell’economia che sostenga le aziende per uno sviluppo più innovativo e competitivo, un rapporto più produttivo con i consumatori".

"Vogliamo assistere le imprese con i nostri servizi e con la nostra forza nei loro processi di crescita, nella loro gestione e nei loro investimenti affinchè continuino ad essere vincenti o lo diventino in un mercato ogni giorno più difficile - continua Ciarapica - Nessuno, da solo, può fare e dare quello che fornisce l’associazione con il suo sistema e con i suoi servizi completi per l’impresa. Il nostro lavoro è risolvere i problemi delle piccole e medie aziende del lavoro autonomo, per dare un ambiente idoneo a essere protagoniste in questa società in cui sempre più essere insieme agli altri è base per una maggiore forza contrattuale e per fare valere i propri diritti e quelli dell’intera categoria. Sono passati 70 anni e guardiamo avanti, per garantire un futuro sicuro e sereno a tutti i soci. Festeggeremo il nostro importante traguardo il 21 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna, in occasione della serata Confesercenti".