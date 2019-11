Confesercenti Ravenna compie 70 anni e festeggia al Teatro Alighieri

Sono passati 70 anni dalla nascita della Confesercenti provinciale di Ravenna. "Da allora la nostra associazione rappresenta, tutela gli interessi e promuove lo sviluppo delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi - afferma la presidente provinciale Monica Ciarapica - Siamo costantemente impegnati con proposte e iniziative nei confronti delle istituzioni per ottenere politiche e normative che tengano conto della peculiarità delle piccole e medie imprese. Vogliamo assistere le imprese con i nostri servizi e con la nostra forza nei loro processi di crescita, nella loro gestione e nei loro investimenti affinché continuino ad essere vincenti o lo diventino in un mercato ogni giorno più difficile”.

“Nessuno, da solo, può fare e dare quello che fornisce l’Associazione con il suo sistema e con i suoi servizi completi per l’impresa - continua Ciarapica - Il nostro lavoro è risolvere i problemi delle piccole e medie aziende del lavoro autonomo, per dare un ambiente idoneo a essere protagoniste in questa società in cui sempre più essere insieme agli altri è base per una maggiore forza contrattuale e per fare valere i propri diritti e quelli dell’intera categoria. Sono passati 70 anni e guardiamo avanti, per garantire un futuro sicuro e sereno a tutti i soci. Festeggeremo il nostro importante traguardo giovedì 21 novembre alle 20,30 al Teatro Alighieri di Ravenna, in occasione della tradizionale serata Confesercenti”.

“Nella prima parte dell’incontro – spiega Ciarapica – il giornalista Rai Andrea Montanari condurrà una tavola rotonda con la nostra Presidente nazionale, Patrizia De Luise, con il Sindaco e Presidente della Provincia, Michele De Pascale e con l’Assessore regionale al commercio e turismo, Andrea Corsini. Di seguito assegneremo i Premi Confesercenti ai ravennati che si distinguono per dare lustro al nostro territorio in tutto il mondo. Come sempre avremo personalità di alto livello: il Presidente nazionale dell’Antitrust, Roberto Rustichelli; il già campione del mondo di motociclismo e fondatore della Gresini Racing, Fausto Gresini; la giovane manager già intervenuta con un discorso all’Onu, Giulia Zanzi; il Direttore artistico di Dante2021, Domenico De Martino. Oltre ai Premi Confesercenti saranno assegnati quello Mei, per la promozione della musica, al Duo Bellavista-Soglia e quello “Donna ravennate nello sport”, promosso dal Coni provinciale, a Martina Corelli, campionessa nella disciplina del taekwondo. La serata si concluderà con il recital di Ivano Marescotti, “La lingua neolatrina”". Si accede solo su prenotazione fino ad esaurimento posti telefonando al numero 0544292785.