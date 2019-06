Confesercenti, Ravenna e Cesena fanno squadra con un unico direttore

Si sono riunite lunedì pomeriggio le presidenze provinciali di Confesercenti Ravenna e quella comprensoriale di Cesena, alla presenza dei massimi vertici nazionali e regionali dell’associazione per sottolineare e dare corso alla collaborazione avviata tra le due realtà. Collaborazione che si attiva anche a seguito del prossimo pensionamento di Roberto Lucchi, con la scelta di avere un unico direttore per le due Confesercenti nella figura di Graziano Gozi.

La scelta intrapresa è stata effettuata alla luce dei cambiamenti intervenuti in questi anni nei rapporti con le istituzioni nei compiti associativi dei livelli provinciali, tenendo conto delle consolidate e confermate presenze territoriali e dei loro gruppi dirigenti che sono un punto forte di presidio dell’associazione e soprattutto nella ricerca di nuove e potenziali sinergie e azioni comuni con le Confesercenti della Romagna. Sinergia e collaborazione che hanno registrato la piena convergenza tra le Confesercenti di Cesena e di Ravenna, fermo restando le reciproche autonomie giuridiche, patrimoniali e associative in essere. In tal senso la scelta di Gozi è stata ritenuta naturale e conseguente al percorso di collaborazione avviato tra sedi associative dello stesso territorio, molto simili sul piano organizzativo e strutturate con gruppi dirigenti e sindacali che costituiscono un patrimonio utile, proficuo e di prospettiva per l’intera associazione. Percorso avviato e aperto anche a collaborazioni con le altre Confesercenti romagnole e che ha ricevuto il pieno e convinto accordo della dirigenza regionale e nazionale dell’associazione.

Gozi, cinquantenne, ha alle spalle un'importante e consolidata esperienza all’interno della Confesercenti, dove ha ricoperto diverse responsabilità ed esperienze nel territorio romagnolo (dalla sede di Cesenatico alla direzione comprensoriale di Cesena) e a livello nazionale (dove ha ricevuto l’incarico di seguire le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro del turismo e del commercio). Gozi, per assicurare l’avvicendamento con Lucchi, ha avviato da alcuni mesi l’affiancamento presso la Confesercenti di Ravenna, dove è già presente e ha incontrato e conosciuto i gruppi dirigenti, i responsabili dei servizi e tutti i dipendenti delle Confesercenti provinciale e territoriali e partecipato alle prime iniziative dell’Associazione. La Presidente Provinciale della Confesercenti di Ravenna Monica Ciarapica, introducendo l’incontro nel ringraziare Lucchi "per l’impegno profuso in tutti questi anni alla direzione della Confesercenti, per la serietà e le capacità che gli sono conosciute e per avere contribuito ad una associazione in salute, autonoma e propositiva", ha espresso a Gozi la massima collaborazione e l’augurio di un proficuo lavoro nella nuova responsabilità e nel percorso di collaborazione che si avvia tra Confesercenti di Romagna. "Continueremo come associazione il nostro lavoro e il nostro impegno con le modalità e il comportamento che ci contraddistinguono e che abbiamo tenuto in questi anni". Durante l’incontro di Ravenna sono state messe a punto ulteriori iniziative tra le due associazioni della Romagna.