Confesercenti, tradizionale scambio di auguri con Monsignor Ghizzoni

Mercoledì mattina a Ravenna nella sede della Confesercenti in piazza Bernini si è tenuta la visita e il tradizionale scambio di auguri per le festività con l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni alla presenza della Presidente Provinciale Monica Ciarapica, del Presidente Comunale Mauro Tagiuri e dei dirigenti della Confesercenti di Ravenna e Cervia. Per il quinto anno consecutivo, Monsignor Ghizzoni ha voluto confermare questo appuntamento annuale con l’associazione, anche come occasione per scambiarsi opinioni e informazioni sulla situazione economica e sociale del territorio e in particolare sull’andamento del settore commerciale e turistico. Monsignor Ghizzoni ha esortato a lavorare e cercare il bene comune come beneficio per tutti, nel dialogo, in una economia solidale e attenta ai bisogni degli anziani, delle persone, e a quelle più povere in particolare. A seguire un'Ave Maria e la consegna di una preghiera di Giovanni Paolo II.