Confindustria, si stringe il rapporto tra Romagna e Forlì-Cesena: "Pronti a un futuro insieme"

Si stringe il rapporto tra Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena: dopo diverse iniziative congiunte, è la volta dei Comitati della Piccola industria, che si sono riuniti lunedì al Fantini Club di Cervia per conoscersi meglio e valutare programmi e azioni da portare avanti insieme.

“Abbiamo la stessa, forte volontà di essere Romagna - ha spiegato Maurizio Minghelli, che guida la piccola industria di Confindustria Romagna - Con Danilo Casadei avevamo già condiviso questa esperienza nel Gruppo Giovani Imprenditori, e ci è sembrato naturale ripeterla nel prosieguo della nostra vita associativa. Credo sia un segnale positivo, al di là dei percorsi dei rispettivi territori”.

“Scusate il ritardo, siamo pronti per costruire un futuro insieme - ha esordito Danilo Casadei, Presidente del Comitato Piccola Industria di Forlì-Cesena - E' nostra intenzione unire le forze e portare il nostro contributo per costruire un’associazione coesa e presente sul territorio. Questo incontro è solo una prima occasione per conoscerci, confrontarci sui progetti avviati e iniziare a pensare a quello che potremo sviluppare congiuntamente”.