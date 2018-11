Congresso regionale Spi-Cgil: "Il lavoro non è solo salario, ma rispetto della persona"

Vincere la sfida della solitudine e dell'impoverimento dei salari e delle pensioni. E' questo il succo del messaggio che Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, ha inviato allo Spi-Cgil, che tiene il proprio congresso regionale a Cervia.

"Anche in questi anni difficili, segnati dagli effetti di una crisi economica che ha colpito duramente la dignità e il diritto del lavoro, non dobbiamo mai dimenticare che il lavoro non è solo salario, ma prima di tutto rispetto della persona umana", scrive Simonetta Saliera in una lettera inviata a Bruno Pizzica, segretario regionale dello Spi-Cgil Emilia-Romagna. "Il sindacato - sottolinea la presidente - è soggetto fondamentale per affermare, nella collaborazione con le Istituzioni, questo imprescindibile valore della nostra democrazia, mettendo al centro i valori costituzionali del lavoro e del riaffermarsi dei diritti individuali e collettivi. In questo contesto, un ruolo fondamentale lo ha lo Spi-Cgil, che da sempre si batte al fianco dei pensionati, ovvero di chi, dopo una vita di duro impegno lavorativo, ha diritto a una anzianità di serenità, di pace, di sicurezza per quanto riguarda il reddito pensionistico e di coesione sociale nonché all’accesso ai servizi di sanità e cura. L’attività del Sindacato, quindi, non si limita alla rivendicazione di benessere materiale, ma è connotata dall'impegno a contrastare la prima povertà della nostra società: la solitudine".