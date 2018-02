Consuelo Bentivogli "salpa a bordo" di Rosetti superyachts

Consuelo Bentivogli si unisce alla squadra di Fulvio Dodich, partner e amministratore delegato di Rosetti Superyachts. Il nuovo cantiere - capitalizzando l'esperienza di Rosetti Marino Group - ha come obiettivo la progettazione e la costruzione di superyacht di lusso, di supply vessels ed explorer yachts da 35 a 140 metri.

Dopo i 14 anni di esperienza maturata all’interno del Gruppo Ferretti, dove ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della comunicazione, occupandosi di marchi quali Ferretti Yachts, Custom Line e di Ferretti Group stessa, Consuelo ora porta la sua esperienza in ambito nautico e le sue competenze in materia di comunicazione a un’azienda che si affaccia alla nautica da diporto. Prima di specializzarsi nel settore nautico, Consuelo ha maturato un’esperienza in ambito relazioni pubbliche sviluppata in diverse agenzie milanesi, subito dopo aver conseguito la laurea in Lingue Straniere Moderne presso l’Università di Bologna. “Nel definire gli obiettivi da raggiungere ho posto particolare attenzione alla scelta delle risorse che mi avrebbero accompagnato in questa nuova sfida - precisa Dodich - e ho creato la mia squadra avendo ben in mente chi potesse condividere con me l’entusiasmo, la passione per il mare e per il prodotto e un modus operandi in linea con la mia dedizione all’azienda".