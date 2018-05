Contraffazione, banconote false e clonazione: un incontro in vista dell'estate

Mercoledì 23 maggio alle 20.30, presso la sala conferenze del Magazzino Sale “Torre” in via Nazario Sauro a Cervia, la Cna locale promuove un incontro con gli esperti della Guardia di Finanza e della Banca d’Italia sul tema “Contraffazione, falsi, clonazione”. Banconote contraffatte, carte di pagamento clonate, merce contraffatta o di dubbia provenienza: quali precauzioni adottare e quali comportamenti mettere in campo per riconoscerli e per proteggersi da situazioni spiacevoli.

La Cna, con questo evento, vuole proseguire nell’attività di informazione delle imprese in vista della stagione estiva e fornire strumenti per contrastare fenomeni che possono danneggiare le attività economiche e il sistema locale. Interverranno il presidente e il responsabile della Cna di Cervia, Sauro Bernabei e Andrea Alessi, Gilda Falletti, funzionario della Banca d’Italia e il Tenente Colonnello Bruno Castaldi, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna.