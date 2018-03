Contrattazione e lavoro: Cna organizza un focus per le imprese

Giovedì 22 marzo, alle ore 20.30, presso la sede della Cna di Faenza in via San Silvestro 2/1 si terrà il focus promosso dalla Cna sul tema “Contrattazione e lavoro. Welfare e produttività per la competitività delle imprese”. Tra i temi trattati: contrattazione di secondo livello e salari di produttività, welfare, vantaggi fiscali e flessibilità, cause pilota e interpretazioni autentiche, bilateralità e ammortizzatori sociali, sanità integrativa e formazione continua per i lavoratori.

Il programma prevede l’apertura dei lavori di Daniela Toschi, responsabile Divisione Relazioni Industriali Cna Ravenna e gli interventi di Massimo Tassinari e Stefano Minguzzi, rispettivamente responsabile Contrattualistica Cna Ravenna e responsabile Rapporti di Lavoro Cna Romagna faentina, che relazioneranno su “Imprese e Contrattazione: soluzioni e distintività” e “Un caso concreto di contrattazione aziendale”. Nell’occasione sarà presentato anche il nuovo servizio “Al Lavoro”, incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Al termine spazio per le domande del pubblico. La partecipazione all’evento è gratuita.