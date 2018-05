Contratti di locazione a canone concordato: un seminario di Confabitare

Venerdì 4 maggio, dalle 14,30 alle 17,30 presso la Sala Convegni di Confcommercio-Ascom, in via Acquacalda, 29 a Lugo, si terrà un seminario di aggiornamento sui contratti di locazione abitativa a canone concordato, su iniziativa di Confabitare Ravenna, Confcommercio - Ascom Lugo, Associazione Avvocati Lughesi e Confamministrare L’incontro sarà preceduto dai saluti di Luca Massaccesi, Direttore di Ascom Lugo, di Alberto Zanni, Presidente Nazionale Confabitare, e di Angelo Bartolotti, Presidente Associazione Avvocati Lughesi. Relatori saranno Gian Paolo Babini (Presidente di Confabitare Ravenna), che illustrerà i nuovi accordi territoriali in materia di contratti di locazione abitativa a canone concordato, e Saverio Luppino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna) che tratterà del contenzioso in materia locatizia. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.