Controlli nelle colonie abbandonate e in pineta, Cna si congratula con le forze dell'ordine

La CNA esprime il proprio plauso all’attività della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale per l’operazione realizzata presso alcune colonie e la pineta di Pinarella. Si tratta di un’attività importante di presidio del territorio, in particolare in un ambito estremamente complicato come quello delle ex colonie abbandonate, svolta con e per gli abitanti del territorio.

“Lo abbiamo sottolineato anche nel documento presentato ai candidati Sindaco - sottolinea Sauro Bernabei, Presidente della CNA di Cervia. Una città curata, ben mantenuta è il presupposto primario e fondamentale per qualsiasi politica legata alla sicurezza: non devono esserci parti della città lasciate a sé stesse che possano essere ricettacolo di attività illecite. In questo contesto la riqualificazione delle ex colonie sarà un’operazione lunga e non facile, ma riteniamo sempre più necessario individuare strumenti per vincolare i proprietari a garantire il decoro e la sicurezza delle strutture”.

La stessa video sorveglianza, prosegue il gruppo dirigente della CNA di Cervia, è un altro aspetto da implementare in chiave di prevenzione soprattutto nelle aree del territorio più sensibili, come quella delle colonie, negli stradelli che attraversano la pineta e nella zona retrostante gli stabilimenti balneari a Pinarella. "Si tratta di un segnale importante, in un momento clou della stagione turistica, che si inserisce all’interno del Protocollo d’Intesa di contrasto all’Abusivismo 2019" si conclude la nota di CNA