Agricoltura, Paolo De Castro registra una puntata di 'Porta a Porta' al Socjale

Mercoledì 20 febbraio, alle ore 18.30, in via Piangipane 155 a Piangipane si terrà un convegno dal titolo “La riforma della Pac: le opportunità per gli agricoltori e le garanzie per i consumatori”, al quale parteciperanno l’europarlamentare Paolo De Castro, Gianni Bessi (consigliere regionale Emilia Romagna) e Marco Frati (segretario comunale Pd Ravenna). Al termine del convegno è prevista una cena su prenotazione (tel. 3358273548). Prima dell’evento Paolo De Castro sarà al Teatro Socjale per la registrazione di un servizio della trasmissione “Porta a porta” dedicato all’agropirateria e alla recente protesta del latte in Sardegna.