Cooperativa ravennate premia Francesco Moser per il suo impegno nel campo della sostenibilità

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ricorrenza data dalla fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Deco industrie ha conferito al noto ciclista Francesco Moser (classe 51, vincitore di un Giro d’Italia e numerose classiche) un riconoscimento per il suo impegno nell ambito della sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. Moser, dopo una carriera all’apice del ciclismo mondiale, ha ora intrapreso un fortunato percorso di vinicoltore e produce, fra i vari vini il “Moser 51,151”, uno spumante metodo classico Trentodoc che ottenuto da uve interamente coltivate in Trentino, e che ha voluto donare a Giorgio Dal Prato, presidente di Deco.

È proprio questa sensibilità verso le risorse locali che ha spinto Deco a premiare, nella sua Trento Francesco Moser con una speciale ceramica. Il percorso di Deco nel premiare e incontrare le buone pratiche di sostenibilità - siano esse ambientali, sociali o economiche - si impreziosisce con Moser di un nuovo personaggio dopo i recenti incontri con l’ex presidente uruguaiano e “filosofo della sobrietà” Pepe Mujica e Bruno Serato, il filantropo che con il suo progetto in Usa sfama ogni giorno migliaia di bambini.