Coronavirus e sicurezza sui luoghi di lavoro: nasce un servizio dedicato

Federcoop Romagna, tra le prime aziende in Italia a siglare un protocollo per la riapertura, offre un servizio dedicato alle imprese che intendono avviare l'attività garantendo la salute dei lavoratori. Federcoop Romagna lancia il servizio “al lavoro sicuri” dedicato alle imprese che intendono riprendere le attività garantendo la piena sicurezza ai propri lavoratori. Le realtà interessate possono scrivere a al-lavoro-sicuri@federcoopromagna.it: un esperto guiderà nella compilazione di una scheda di analisi e saranno predisposte, se necessarie, visite in azienda o consulenze online.

Federcoop Romagna è stata tra le prime imprese in Italia a predisporre un piano per la seconda fase dell’emergenza Covid-19 che è stato approvato dalle organizzazioni sindacali. Per questo già lunedì 4 maggio i lavoratori delle sedi di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini potranno rientrare nei loro uffici e prestare il loro operato in piena sicurezza. In questo modo la società cooperativa, tra le principali strutture di consulenza del movimento cooperativo in Italia, sta guadagnando un'esperienza sul campo preziosa.

"Dopo aver testato su di noi le norme per la riapertura con successo, anche grazie al supporto garantitoci dalle organizzazioni sindacali romagnole e dai rappresentanti dei dipendenti per la sicurezza – afferma Paolo Lucchi, amministratore delegato Federcoop Romagna – siamo pronti per poter offrire le nostre migliori professionalità alle imprese che intendono ripartire. Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori è la priorità, noi ci siamo attrezzati per tempo e ora possiamo guidare in questo percorso coloro che lo desiderano. Riaprendo le aziende in sicurezza, possiamo contribuire a far ripartire il Paese".

"In questa fase delicatissima occorre contemperare la tutela della salute dei lavoratori con l'esigenza di riavviare l'economia del Paese - dice il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti - Il movimento cooperativo, con la sua rete di servizi e i suoi principi dimostra ancora una volta di essere un sostegno fondamentale per le imprese".