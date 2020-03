Coronavirus, in Confcommercio accesso agli uffici solo su appuntamento

L’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus ci mette nelle condizioni di rivedere gli stili di vita e conseguentemente anche il modello organizzativo tramite il quale il sistema Confcommercio Ravenna svolge l’attività di rappresentanza ed eroga i servizi nei confronti degli Associati.

"Non intendiamo alimentare alcuna forma di allarmismo, ma allo stesso tempo sentiamo la necessità di adottare temporaneamente un approccio diverso rispetto al rapporto quotidiano che abbiamo con gli associati - spiegano dalla sede ravennate - Anche noi ci sentiamo chiamati in causa nel cercare di contenere gli incontri, di evitare gli assembramenti ed è per questi motivi che abbiamo deciso di effettuare da mercoledì 11 marzo (e fino al 3 aprile), l’apertura al pubblico per tutti i nostri uffici esclusivamente su appuntamento".

In sintesi: l’apertura degli uffici della sede Confcommercio Ravenna sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.30, solo su appuntamento fino al 3 aprile; gli uffici resteranno chiusi nel pomeriggio di martedì e giovedì; chiusura della porta di ingresso di via di Roma e quella di via Oriani fino al 3 aprile 2020; sospensione dell’apertura di tutti i recapiti esterni fino al 3 aprile.

"E’ del tutto evidente che continueremo ad assistervi per ogni necessità, come abbiamo sempre fatto, e anche le urgenze/emergenze, verranno trattate al di fuori dell’appuntamento - continuano da Confcommercio - Gli uffici sono sempre a vostra disposizione e per questo periodo, che ci auguriamo il più breve possibile, vi chiediamo la cortesia di contattarci privilegiando strumenti di comunicazione quali il telefono (centralino 0544515611) e la posta elettronica (confcommercio@confcommercio.ra.it).

I numeri dei servizi

Servizio Contabilità - Fiscale Tel. 0544.515677, contabile@confcommercio.ra.it - fiscale@confcommercio.ra.it

Servizio Paghe - Consulenza Lavoro Tel. 0544.515656 - 515654 - 515660, paghe@confcommercio.ra.it

Servizio Atti Amministrativi - Licenze Tel. 0544.515704 - 515641, licenze@confcommercio.ra,it

Servizio Credito Tel. 0544.515767, credito@confcommercio.ra.it

Servizio Sindacale Tel. 0544.515770 - 515642 - 515667, sindacale@confcommercio.ra.it

Servizio Assistenza Aziendale (Sicurezza - HACCP - Privacy) Tel. 0544.515614 - 515680, assistenza@confcommercio.ra.it