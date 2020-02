Coronavirus, l'Inps attiva un numero d'emergenza: "Misura per ridurre il rischio contagio"

Anche l'Inps ha riorganizzato il servizio di informazione al pubblico in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19. E' stato attivato nella provincia di Ravenna il numero 0544548310. Spiegano dall'Inps: "Al fine di ridurre il rischio di contagio, sarà garantito il solo servizio di “sportello veloce” con possibilità di contingentamento del numero degli accessi in sede, e sospensione del servizio degli sportelli di linea e della consulenza su appuntamento. Gli sportelli saranno aperti solo per fornire PIN, ricevere documenti e stampa di modelli".

L'Inps ha anche sospeso le visite fiscali fino all'8 marzo. Come si legge sul portale dell'Inps, "sono sospese fino all'8 marzo le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale". Inoltre, sono state bloccate anche le "visite assistenziali e previdenziali nelle unita' operative medico-legali, che saranno ricalendarizzate a partire dal 9 marzo". Saranno esaminate solo le domande di invalidita' civile e di handicap.