Coronavirus, la banca anticipa la cassa integrazione: basta una mail

Il gruppo La Cassa di Ravenna ha aderito alla convenzione nazionale, concordata dall’Abi, dalle associazioni di categoria e dai sindacati, e al protocollo quadro della Regione Emilia Romagna che consentono ai lavoratori sospesi dal lavoro, a causa dell’emergenza Coronavirus, di ricevere un’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione previsti nel decreto legge “Cura-Italia”, rispetto al momento di pagamento da parte dell’Inps.

Il gruppo Cassa Ravenna ha condiviso e definito, senza spese, le modalità semplificate per l’anticipazione dell’importo fino a 1.400 euro, tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal decreto rendendo immediatamente operativa la misura. Il gruppo Cassa sottolinea come la convenzione favorisca la gestione delle pratiche in “remoto”, anche semplicemente via mail.