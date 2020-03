Coronavirus, Liverani (Lega): "Turismo in ginocchio, serve l'esenzione della tassa di soggiorno"

"Per fronteggiare il crollo delle prenotazioni turistiche e le numerose richieste di annullamento di quelle già effettuate, sia dall'Italia che dai tour operator stranieri, occorre varare e approvare quanto prima un Piano straordinario per il turismo”. Lo chiede il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, che parla di “settore turistico in grave difficoltà” e operatori alberghieri e dell'indotto del settore “letteralmente in ginocchio a causa del Coronavirus”.

“E' quanto mai necessario passare dalle parole ai fatti, con provvedimenti idonei ad affrontare la situazione attuale - continua il consigliere - E' il momento della responsabilità e della politica che propone, e non di quella che urla solo alla ricerca del consenso. E' in quest'ottica che proponiamo un piano di ristoro a favore del sistema turistico con la sospensione immediata dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente. Così come è indifferibile il prevedere uno sconto Imu per tutte le strutture ricettive, che devono essere anche esentate dall'imposta di soggiorno. Inoltre sarebbe il caso di introdurre, per un periodo di almeno 3 mesi, una tax-free per tutte le transazioni turistiche”.