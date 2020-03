Coronavirus, nuove modalità di accesso alla Camera di Commercio

Considerato l'evolversi della situazione in relazione all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, la Camera di commercio di Ravenna attua una serie di misure in linea con quanto previsto dal dpcm 9 marzo 2020. L'obiettivo è quello di evitare gli spostamenti e limitare gli accessi agli uffici della Camera di Commercio, utilizzando ove possibile i servizi telematici e telefonici, ampliati per la particolare situazione che si sta affrontando.

L’ingresso agli uffici della Camera di Commercio sarà ammesso solo in casi eccezionali e previo appuntamento telefonico utilizzando le dovute precauzioni dettate dall’emergenza sanitaria, indossando cioè mascherine e guanti. Tutti gli eventi ivi comprese riunioni, commissioni e incontri sono sospesi fino al 3 aprile, salvo casi di urgenza per i quali verranno utilizzate soltanto modalità da remoto (video conferenza, skype, google meet ecc.). In particolare i servizi al pubblico del Registro delle Imprese saranno accessibili con le seguenti modalità: − sportello informazioni URP RI solo tramite mail urp@ra.camcom.it o via telefono numero verde 800 010955 dal lun. al ven. dalle ore 9 alle ore12; informazioni e richieste di evasioni urgenti solo tramite mail registro.imprese@ra.camcom.it; visure, elenchi, copie atti e bilanci solo on line tramite il portale www. registroimprese.it ; sportello telematico certificati d'origine e documenti per l'estero, via telematica tramite Cert’O, sportello fisico solo su appuntamento per urgenze previa richiesta tramite mail commercio.estero@ra.camcom.it; sportello polifunzionale per i libri da vidimare previo appuntamento tramite mail urp@ra.camcom.it ; servizio telematico di rilascio certificati registro imprese previo appuntamento tramite mail urp@ra.camcom.it ; sportello telematico diritto annuale tramite mail diritto.annuale@ra.camcom.it; sportello Spazio Imprese Lugo apertura solo previo appuntamento telefonico 0545 24462. Ulteriori indicazioni relative a tutti i servizi camerali sono disponibili nel sito della Camera di commercio www.ra.camcom.it.