Regali al tempo del Coronavirus: 4 idee da spedire alla persona che ami

Anche ai tempi del Coronavirus non manca l'opportunità di poter fare dei regali speciali alle persone che amiamo. Idee regalo originali, personalizzate e dal prezzo conveniente, da poter scegliere comodamente da casa. E per i lettori di RavennaToday ci sono offerte davvero da non perdere, con sconti che arrivano al 60%.

Fotolibro con copertina

Che ne dite di mettere insieme i vostri scatti più belli per realizzare un fotolibro da inviare alle persone per voi importanti. I Fotolibri possono essere progettati come si desidera, possono essere personalizzati in mille modi e incorniciano in maniera originale i momenti speciali con i propri cari. Vi suggeriamo di seguito tre fotolibri scontati fino al 60% per i lettori di RavennaToday:

Fotolibro di 60 pagine

Fotolibro di 40 pagine

Fotolibro di 48 pagine

Calamite personalizzabili

C'è chi le colleziona, chi ama attaccarle sul frigo, sulla cappa e su altre superfici metalliche della casa. Sono belle, colorate e ricordano sempre un viaggio o un momento speciale. Che ne dite di regalare una calamita personalizzata con stampa ad alogenuro d’argento è su carta fotografica professionale? La carta magnetica è molto resistente, ha un'elevata resistenza ai graffi ed alle impronte. Ecco di seguito alcune idee regalo scontate da non perdere:

Set di 6 fotocalamite

1 o 2 set da 6 fotocalamite

Tazze personalizzate

Per fare colazione al mattino, per prendere un tè "speciale" nel pomeriggio o da utilizzare come porta penne e matite o porta pennelli da trucco. Una tazza personalizzata è sempre un regalo gradito, capace di regalare un sorriso. Di seguito due offerte per i lettori di RavennaToday:

Tazze magiche personalizzate

Tazza colorata personalizzata

Tele fotografiche

Una tela fotografica da appendere in un ambiente della casa è un'idea regalo che emoziona oltre ad impreziosire la casa. La tela è personalizzabile con fotografie, testi, scritte, differenti layout e clip arts gratuiti. Di seguito un'offerta imperdibile per sorprendere le persone che ami:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tela fotografica personalizzata