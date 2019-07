Ordine d'arresto dal Kenya per il direttore della Cmc? L'azienda: "Certi della nostra correttezza"

Sospetti di corruzione nel settore delle energie rinnovabili all'estero. Il ministro delle Finanze del Kenya, Henry Rotich, è stato arrestato per corruzione in un caso che riguarderebbe, come riportano diverse testate internazionali tra le quali la Bbc, la costruzione di due dighe da parte della cooperativa ravennate Cmc. Sarebbe inoltre stato ordinato l'arresto di un'altra ventina di persone: tra queste ci sarebbe anche il direttore della Cmc Paolo Porcelli.

"Il direttore della pubblica accusa Noordin Haji sta anche indagando su come l'appalto è stato aggiudicato per 170 milioni di dollari in più rispetto al contratto originale - riporta il sito della Bbc - "È stato stabilito che la concezione, l'approvvigionamento e il processo di pagamento per i progetti di dighe sono stati crivellati di enormi illegalità", ha detto Noordin Haji".

"In relazione alle notizie relative all’inchiesta in Kenya sulla diga di Arror e Kimwarer, Cmc Ravenna rende noto di non essere ad oggi stata informata né di aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalle Autorita keniane sulle decisioni assunte e riportate dalla stampa - spiega l'azienda in una nota - Cmc è certa della correttezza dell’operato dell’azienda e dei suoi rappresentanti, sia in Italia sia all’estero, in particolare su questa vicenda".