Conoscere i segreti della "bionda": un corso di tre giorni per diventare "Ambasciatore di Birra"

L’Accademia del Gusto di Ravenna, nata da un'idea di Iscom Emilia Romagna Ravenna in collaborazione con Confcommercio Ravenna, organizza il corso ‘Ambasciatore di Birra’. in collaborazione con il prestigioso Istituto tedesco Doemens e Arte-Bier. Doemens è l’istituto di formazione fondato a Monaco di Baviera nel 1895 e riconosciuto a livello internazionale come principale riferimento nel campo della produzione della ‘brassicola’.

Tre giornate intensive e consecutive (dal 14 al 16 maggio) per esplorare le principali tematiche e criticità della filiera della produzione della birra, con lezioni teoriche e pratiche che si focalizzano sulle materie prime e i suoi processi produttivi. Tra gli argomenti che verranno affrontati: l’arte della fabbricazione della birra, il corretto abbinamento con pietanze e la mescita della birra.

L’obiettivo principale è quello di fornire un utile strumento per chi già opera nel settore birraio, oppure per chi intende approfondire le conoscenze e la tecnica della degustazione. Il corso prevede un esame di teoria (30 minuti) ed una prova pratica prima del rilascio di un diploma di partecipazione che viene riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Dietro a questa bevanda c’è tutto un mondo che oggi il nuovo trend vede accompagnare anche i piatti dell’alta cucina. Il corso che si svolgerà presso la sede dell’Accademia del Gusto (Via del Pino, 102/104 Ravenna) ha un costo di 885 euro più Iva a persona ed include coffee break e pranzo nelle 3 giornate, materiale didattico, esami finali e costo delle birre in degustazione. Il corso è a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti.