Corso di formazione 'Progettazione e stampa in 3D': come ottenere un contributo

Proposto dalla Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti”, il corso “Progettazione e stampa 3D, creatività, design e co-progettazione” è organizzato con il Lions Club Russi, la Fondazione Unicampus San Pellegrino (FUSP), Gurioli Industriart, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, Salvatico, Studio T, WASP World’s Advanced Saving Project, ed è rivolto a studenti, ingegneri, interior e industrial designers, architetti, graphic, designers, geometri, artigiani, Makers e tutti coloro che desiderano mettere alla prova le proprie competenze in materia di design e modellazione 3D e sperimentare le moderne tecniche di prototipazione. Per contribuire all’iscrizione (nella misura di 140 euro a persona) il Comune di Russi e l’Associazione Lions Club Russi promuovono un sostegno economico agli iscritti che presentano i seguenti requisiti: età non superiore a 30 anni, disoccupato, non titolare di partita IVA e residenza nel Comune di Russi. Tutti i dettagli per usufruire del contributo e la versione integrale del bando sono reperibili sul sito del Comune di Russi: www.comune.russi.ra.it.