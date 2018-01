Crisi Comart, fumata nera: "Drammatiche prospettive per gli oltre 60 dipendenti"

Martedì una delegazione sindacale, formata da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil e da una rappresentanza Rsa dei lavoratori, ha incontrato i vertici della direzione aziendale per un confronto sulla difficile situazione dell’azienda Comart del gruppo Tozzi con sede a Mezzano. "L’azienda - annunciano i rappresentanti di Fiom, Fim e Uilm - ha purtroppo confermato che, a breve, depositerà un’istanza al Tribunale di Ravenna per l’apertura della procedura di licenziamento collettivo". Il provvedimento riguarderà la totalità dei dipendenti della Comart: si tratta di 58 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e di 6 lavoratori con contratto a tempo determinato.

“Di fronte a una prospettiva così drammatica per i lavoratori e le loro famiglie – spiegano i sindacalisti - abbiamo chiesto all’azienda di aprire un confronto per capire le modalità e le condizioni con le quali la Comart intenda procedere. A questo scopo abbiamo anche fissato un incontro con i commissari giudiziari che si terrà nel corso della prossima settimana. La situazione aziendale appare pesantemente compromessa e, con ogni probabilità, porterà a una soluzione di un concordato in liquidazione; per questo motivo i sindacati si stanno mobilitando attraverso una trattativa che garantisca ai lavoratori le condizioni migliori per fare fronte allo stato delle cose. Il prossimo 25 gennaio si terrà un’assemblea con i dipendenti nella quale concorderemo tutti i passaggi necessari".