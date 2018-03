Cucina, mare, saline: giornalisti e operatori tedeschi in visita a Cervia

Domenica scorsa otto giornalisti e due operatori tedeschi del Land Baviera, sono venuti in visita a Cervia. L’Eductotour è stato organizzato dal comune di Ravenna in collaborazione con Cervia e Comacchio, per la promozione della ricca offerta artistica, balneare e naturalistica della Destinazione Turistica Romagna.

Hanno ricevuto il benvenuto presso la Torre San Michele, dove hanno incontrato il Sindaco Luca Coffari. Dopo la visita al Museo del Sale e al centro storico, hanno assistito alla stampa delle tele romagnole nella bottega "C'era una volta" . Il pranzo presso il Circolo Pescatori la Pantofla è stato allietato dall’animazione del gruppo Trapozal. Pomeriggio in spiaggia al Bagno Fantini dove hanno assistito all'evento "A cavallo del mare" e poi visita in salina.

Gli ospiti seguiti da Cervia Turismo hanno espresso grande apprezzamento per la cucina di mare e per la località, che hanno trovato molto vivace e ospitale.