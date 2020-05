Dalla banca 100 milioni per imprese agricole e della pesca

Il gruppo La Cassa di Ravenna ha deliberato la propria registrazione e accreditamento sul portale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Ismea, per utilizzare il fondo di complessivi 100 milioni di euro costituito per la concessione della garanzia di Stato a favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito danni da Covid-19, sulla base dell’art. 13 comma 11 del Decreto Legge 8/4/2020 n.23 “Misure urgenti di accesso al credito”. Le garanzie saranno concesse a fronte di finanziamenti per liquidità e rinegoziazione del debito in analogia a quanto previsto per le pmi mid-cap. Il gruppo Cassa Ravenna fornisce così un segnale di vicinanza allo strategico settore agricolo e della pesca.

