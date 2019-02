"Dalla segnaletica territoriale a quella digitale": come farsi trovare dai clienti

"Avere il pieno controllo e il continuo aggiornamento delle mappe di Google è un piccolo investimento che rappresenta la base di partenza sulla quale strutturare la propria visibilità digitale. Lo scopo è di ricevere più telefonate e visite da nuovi clienti". Sul tema martedì 5 febbraio, alle ore 15, presso la Sala Bini Confcommercio Ravenna si svolgerà il convegno dal titolo “Dalla segnaletica tradizionale alla segnaletica digitale: il futuro non aspetta".

La segnaletica digitale interessa quegli imprenditori che non ottengono i risultati desiderati oppure vogliono ampliare la propria rete di clienti, aggiornandosi alle nuove tecnologie. Confcommercio Imprese per l'Italia di Ravenna dà la possibilità di partecipare ad un seminario con Logicamente srl, azienda specializzata da anni in questo settore. Gli associati possono richiedere consulenze gratuite per analizzare e fotografare lo stato di efficienza del proprio grado di rintracciabilità sul web.

Il programma prevede, dopo il saluto di Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna, gli interventi di Ugo Cacciaguerra Consulente esperto in Digital Marketing e Comunicazione Persuasiva, Francesco Perticari Consulente esperto di Soluzioni e applicazioni Digitali e Luca Zacchi Fotografo certificato Google L’iniziativa, organizzata da Confcommercio provincia di Ravenna, rientra nel progetto ‘Identikit dell’impresa e generazione di valore 2019’, è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna. La partecipazione è gratuita. È gradita la prenotazione.