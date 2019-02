Daniele Rossi è il nuovo presidente di Assoporti

Daniele Rossi, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, è stato nominato presidente di Assoporti, associazione che rappresenta i porti nazionali amministrati dalle Autorità di Sistema Portuale. "Le mie più sincere congratulazioni a Rossi - commenta il sindaco de Pascale - Un incarico prestigioso e importante che sono certo ricoprirà con l’alta professionalità e l’impegno che ha dimostrato nel lavoro svolto in questi anni, e saprà ben rappresentare il porto di Ravenna nell’ambito della rete delle autorità portuali italiane".

"I migliori auguri di buon lavoro a Daniele Rossi che d’ora in poi avrà la responsabilità non solo dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale, ma di tutta l’Associazione che raggruppa i porti italiani - aggiunge il consigliere regionale Gianni Bessi - Una carica prestigiosa che saprà svolgere una delicatissima azione di coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture su dossier importantissimi quali la tassazione dei porti e la semplificazione delle procedure, soprattutto per quanto riguarda i dragaggi e i piani regolatori. Il tutto senza dimenticare la delicatissima partita sul rinnovo contrattuale dei lavoratori portuali. Sono convinto che anche in sede nazionale saprà portare l’indiscussa professionalità mostrata nello scalo ravennate".

"Ci tengo davvero molto – spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani - a complimentarmi con Daniele per la nomina. Tale designazione costituisce la giusta valorizzazione della sua altissima professionalità, e allo stesso tempo rappresenta anche un riconoscimento del ruolo del porto di Ravenna, strategico nella rete dei porti italiani ed europei. Sono certo che saprà rappresentare ottimamente le istanze di tutti i porti italiani e di quello ravennate. Lo attende un lavoro complesso, vista la fase particolarmente delicata che tutto il sistema portuale sta vivendo - mi riferisco in particolare a temi quali la tassazione dei porti e la semplificazione delle procedure – e sono certo che ne sarà assolutamente all’altezza, con ricadute positive per l’intero sistema portuale italiano e per il progetto hub portuale, strategico per il nostro scalo".