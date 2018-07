Danni da grandine, la banca sostiene gli agricoltori con interventi straordinari

La Bcc ravennate, forlivese e imolese scende in campo al fianco degli agricoltori colpiti dalle forti grandinate che hanno interessato il nostro territorio il 21 luglio causando ingenti danni alla produzione e agli impianti. La Banca ha riattivato un apposito plafond contro le calamità naturali ed è in grado di mettere a disposizione degli agricoltori interessati finanziamenti a medio termine con un periodo di pre-ammortamento di durata massima di 18 mesi, utili a ripristinare una normale attività nella prossima annata agraria. Per richiedere tali finanziamenti basta contattare la propria filiale Bcc di riferimento, presentando una semplice autodichiarazione dei danni subiti.