Danni da maltempo, la banca mette a disposizione due milioni

La Cassa di Ravenna spa, al fine di sostenere con immediatezza le famiglie, gli agricoltori, gli allevatori, gli operatori del commercio, del turismo e dell’artigianato, i professionisti e gli imprenditori colpiti e penalizzati dalla straordinaria ondata di maltempo registrata nei giorni scorsi, ha messo a disposizione un primo plafond di due milioni di euro per finanziamenti agevolati atti a fronteggiare le prime e immediate esigenze dei danni causati dalle intemperie.

Tali finanziamenti saranno riservati a tutti coloro che attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità indicate. I finanziamenti potranno essere erogati, per singolo beneficiario, fino a un massimo di 100mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi con rate mensili e zero diritti di istruttoria. Con questa iniziativa, la Cassa di Ravenna spa intende dare un segnale di sostegno alle famiglie, agli agricoltori e agli imprenditori, supportandoli concretamente nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti eventi climatici.