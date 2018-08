Danni da maltempo: tre milioni di euro di finanziamenti agevolati per gli agricoltori

Il Consiglio di amministrazione de La Cassa di Ravenna spa, a fronte delle recenti straordinarie ondate di maltempo abbattutesi in alcuni territori dell’Emilia Romagna e che hanno danneggiato e compromesso seriamente colture e frutteti, ha deliberato finanziamenti per sostenere gli agricoltori e le aziende agricole colpite da questi eventi atmosferici.

In particolare, La Cassa ha costituito un iniziale plafond di tre milioni di euro da erogarsi quali finanziamenti per tutti coloro che, entro il 30 novembre 2018, attesteranno di aver subito danni alle colture. I finanziamenti agevolati potranno essere erogati per singolo beneficiario fino ad un massimo di 100mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente della durata massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi, da rimborsare con comode rate mensili o trimestrali, diritti di istruttoria esenti e tassi particolarmente vantaggiosi, oltre a finanziamenti ipotecari della durata massima di 144 mesi, sempre con rate mensili o trimestrali e diritti di istruttoria esenti. Con questa iniziativa La Cassa di Ravenna spa intende dare un ulteriore forte segnale di sostegno alle famiglie, agli agricoltori e agli imprenditori agricoli.