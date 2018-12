Deco Industrie aumenta le vendite del 12%, nonostante il mercato in difficoltà della Gdo

Definito il nuovo direttore generale del gruppo Deco Industrie: il manager bolognese Francesco Cané. E’ l’annuncio fatto all’assemblea soci della cooperativa romagnola, convocata per presentare i risultati del fatturato e le previsioni del nuovo anno. Un comunicato della cooperativa spiega che “gli indicatori economici e finanziari del 2018, relativi al consolidato di gruppo, sono tutti migliorativi rispetto all’anno precedente ed al budget, evidenziando un Ebitda pari a 9 milioni di euro ed un cash flow pari a 8 milioni”. Tra le sfide future cci saranno il lancio di nuovi prodotti e l’ampliamento degli stabilimenti emiliano-romagnoli da Forlì ad Imola.

“Nonostante perdurino le difficoltà delle vendite della grande distribuzione organizzata – ha dichiarato l’amministratore delegato Giorgio Dal Prato - principale mercato di sbocco dei beni di largo consumo confezionati, Deco industrie chiuderà anche il 2018 con un consistente incremento delle vendite di oltre 12% sull’anno precedente, con un giro d’affari di 170 milioni di euro. Sono risultati superiori alle attese, che ripagano i soci e i lavoratori dei notevoli sforzi effettuati, per soddisfare il consistente e a volte imprevisto incremento del volume di lavoro in tutti e cinque gli stabilimenti produttivi di Ravenna, Forlì, Imola e Ferrara. Gli incrementi sono avvenuti sia nell’alimentare sia nella cura della casa e della persona, così come nei marchi della Grande distribuzione italiana per cui Deco realizza oltre 700 articoli, sia coi propri marchi Loriana, Scala, Giorgione sia con i prodotti realizzati per conto di grandi industrie leader di mercato, in Italia e all’estero”.

Nel 2019 si prevede l’entrata in funzione di tre nuovi grandi reparti produttivi: a Ravenna per la produzione di snack “free-from” (ndr. senza aggiunte di grassi, zuccheri, sale, uova), a Forlì con l’ampliamento dello stabilimento con nuove linee di produzione di piadine incluse le senza glutine e a Imola con il nuovo reparto cosmetici che ridurrà drasticamente l’uso di conservanti e allergeni. “Sono tutte nuove proposte che soddisfano la crescente domanda di prodotti salutistici e più rispettosi dell’ambiente”. ha dichiarato il nuovo Direttore Generale del gruppo, Francesco Canè, bolognese, 48 anni, che approda in Deco.

Il presidente Antonio Campri ha presentato i risultati del bilancio di sostenibilità e le principali attività sociali in cui Deco ogni anno investe oltre 130.000 euro dedicati ai 220 soci e oltre 400 dipendenti del gruppo. Quest’anno Deco ha ospitato e premiato anche illustri ospiti internazionali, come l’ex presidente dell’Uruguay, Pepe Mujca e lo Chef italo americano Bruno Serato, eroe del sociale la cui fondazione sfama giornalmente oltre 4.000 bambini di famiglie disagiate.