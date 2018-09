"Decreto dignità": un convegno sulle modifiche in materia di lavoro

Giovedì 27 settembre a partire dalle 9.15 si terrà a Ravenna, presso la “Sala Convegni” Nullo Baldini in via Faentina 106, il seminario di aggiornamento gratuito e aperto a tutti: Modifiche in materia di lavoro dopo il “decreto dignità”. Il convegno, il primo sul territorio romagnolo, affronta le modifiche in materia di lavoro che il “decreto dignità” porterà.

I temi, nello specifico, saranno: il contratto a tempo determinato, il regime sanzionatorio, il contributo previdenziale, la somministrazione di lavoro, l’indennizzo in seguito a licenziamento illegittimo, le prestazioni occasionali (ex voucher), gli incentivi alle assunzioni di giovani, la contrattazione di prossimità e le possibile soluzioni. I relatori saranno Roberta Boghi, Isotta Ravaioli, Claudio Riciputi e Daniela Zannoni. Il convegno è gratuito ed è organizzato da Federcoop Romagna, la partecipazione all’evento è subordinata all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.federcoopromagna.it, per informazioni Nicoletta Cappelli 0544509511.