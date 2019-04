Delegazione cinese alla scoperta delle meraviglie ravennati

Una delegazione cinese, ospite dell’azienda Ravaioli Legnami di Villanova di Bagnacavallo durante le vacanze di Pasqua, ha visitato Ravenna e i suoi monumenti, e l’Ecomuseo delle erbe palustri.

Il gruppo, proveniente dalla città di Wuxi vicina a Shangai, era composto da venti persone tra architetti, designer e clienti dell’azienda, rimasti colpiti soprattutto dalla storia e dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale.

"È stato uno scambio culturale molto partecipato, che ha riportato un’esperienza di viaggio e una testimonianza importante in un Paese a noi sempre più vicino, anche alla luce dei recenti accordi commerciali - spiega Angelo Bagnari, export manager dell’azienda -. I nostri ospiti hanno apprezzato ovviamente i monumenti Unesco come San Vitale, ma anche la capacità di narrare e ricostruire usi e costumi della nostra comunità all'Ecomuseo delle Erbe Palustri, soffermandosi in particolare sulle antiche tecniche di lavorazione dell'erba di valle, sul riuso di materiali naturali e di recupero e sulle vicende storiche, ambientali e produttive del territorio".

"Rapporti culturali e personali danno fiducia ai mercati - ha affermato il presidente della delegazione, Mr. Gavin - invito i tanti imprenditori Italiani di prendere coraggio a frequentare la Cina per conoscere le grandi opportunità del mercato asiatico".