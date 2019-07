Una delegazione di architetti del Kazakistan in visita al MIC di Faenza

In questi giorni una delegazione di architetti del Kazakistan ha fatto visita al MIC. L’assessore Antonio Bandini del Comune di Faenza ha accolto la delegazione di colleghi kazaki auspicando l’inizio di una proficua collaborazione tra i due paesi visto il forte sviluppo del Kazakistan che ha registrato uno dei tassi di crescita tra i più dinamici al mondo, attualmente al +3% annuo. Con la Nuova Via della Seta il Kazakistan sarà punto centrale degli scambi commerciali tra Europa e Medio ed Estremo Oriente.

La visita è stata promossa dalla Fabbrica Spa, azienda produttrice di piastrelle in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti ed organizzata dallo Studio Emanuela Cantagalli di Faenza.

Durante le giornate faentine la delegazione, grazie alla preziosa collaborazione del Mic e della ceramista faentina Carla Lega, ha potuto ammirare le prestigiose collezioni di arte ceramica contemporanea faentina e del mondo ed ha ricevuto in dono un manufatto ceramico di Carla Lega in ricordo della visita a Faenza.