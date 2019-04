Dichiarazione dei redditi: come funziona il modello 730 precompilato

“Entrate in Internet” è una iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Ravenna. Si tratta di incontri pubblici di alfabetizzazione informatica e fiscale con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la conoscenza e l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte dei cittadini di tutte le età, in completa sintonia con la filosofia dei progetti Pane e Internet della Regione e Informatic@dulti over60 del Comune di Ravenna.

Due sono gli appuntamenti primaverili previsti per la città di Ravenna. Il primo incontro si terrà mercoledì 17 aprile 2019 alle 17.30 alla Sala “Buzzi” in Via Berlinguer 11 a Ravenna, sul tema delle agevolazioni fiscali relative alla casa 2019. I funzionari della sede di Ravenna della Agenzia delle Entrare illustreranno le ultime novità normative in tema di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, bonus mobili, sisma bonus e risponderanno alle domande dei presenti. Il secondo incontro è previsto per lunedì 13 maggio, sempre alle 17,30 alla Sala “Buzzi”, e verterà su un tema di grande attualità, il modello 730 precompilato. Di cosa si tratta, chi riguarda e quali vantaggi offre la consegna online del modello 730 precompilato: a queste e a tante altre domande i funzionari dell’Agenzia delle Entrate daranno risposta durante l'incontro.

Il modello 730 precompilato

A partire dal 15 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Chi accetta online il 730 precompilato senza modificarlo non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Decentrato via Berlinguer - Tel. 0544482815/0544482818 (dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al venerdì).