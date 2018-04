Disagi per i lavori del nuovo lungomare, il sindaco: "Per non averli, bisognerebbe non fare nulla"

"Una località si distingue soprattutto per la cura del territorio, la manutenzione e la prosecuzione dei lavori in tempi certi ed effettivi durante gli interventi. Anche se apprezzabile l’impegno dell’amministrazione comunale, tuttavia registriamo molta preoccupazione e tensione dei nostri associati in relazione ai tempi nei quali saranno effettivamente ultimati e completati i lavori che interessano, in questo momento, il centro di Milano Marittima, il nuovo lungomare di Milano marittima e il Borgomarina". Federalberghi Ascom Cervia e il sindacato Fipe Ristoranti e Bar Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia invitano l’amministrazione comunale a tenere monitorato l’avanzamento dello stato dei lavori, sollecitando tutti gli interventi che si rendono necessari per presentare al meglio la città per l'inizio della stagione.

"I turisti che decidono di passare da noi le loro vacanze e il loro tempo libero non sono più disposti a scusare negligenze, cantieri sempre in atto, disordine e scarsa cura del territorio percependo, più genericamente, dei disservizi - spiegano da Confcommercio - Occorre considerare, poi, che i turisti che hanno frequentato la nostra località già dall’inizio dell’anno sono stati penalizzati dalla presenza di lavori in corso – a causa dei quali non hanno potuto godere appieno del loro soggiorno. Riteniamo perciò che sia indispensabile accelerare i ritmi, per presentare tutta la nostra costa – da Tagliata a Milano Marittima – al meglio e nel più breve tempo possibile. Chiediamo all’amministrazione comunale di monitorare attentamente la prosecuzione dei lavori e, eventualmente, sollecitare un aumento dei turni di lavoro per giungere al completamento degli stessi nel minor tempo possibile. Infine va tenuto conto che, nonostante la presenza di cantieri che si rendono indispensabili per la realizzazione di opere importanti e attese per la nostra città, è necessario garantire ai turisti e agli operatori un certo livello di gradevolezza estetica".

Il presidente di Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli, unito al Presidente del sindacato Fipe Ristoranti e Bar Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia Consuelo Benzi, spiegano che "Federalberghi e Fipe Confcommercio, con l’approssimarsi dell’inizio della stagione estiva, registrano molta preoccupazione negli albergatori, ristoratori e baristi che esprimono le loro incertezze sulla data di effettivo completamento dei lavori che stanno interessando la nostra città. Riteniamo sia doveroso segnalare all’amministrazione comunale questa situazione, invitandola ad accelerare e a impegnarsi per concludere gli interventi entro la data del 31 maggio. Se occorre, vanno potenziati i turni all’interno dei cantieri. Cervia deve essere intesa nel suo complesso, quindi da Tagliata a Milano Marittima". "Ritengo indispensabile, soprattutto in questa fase di inizio stagione, concludere quanto prima i lavori che in questo momento stanno interessando tutta la nostra città - conclude il direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi - La Pasqua e questo weekend appena terminato hanno fatto registrare soddisfazione in termini di presenze e con un meteo favorevole. Sarebbe un peccato deludere le aspettative dei nostri turisti presentandoci con cantieri e interventi non ultimati, causando insoddisfazione e disagi sia agli ospiti che ai nostri associati".

Il sindaco di Cervia Luca Coffari, qualche giorno fa, ha spiegato come "non si riesca a realizzare opere complesse da milioni di euro in meno di sei mesi, oltretutto invernali con il relativo maltempo. Qualcuno si lamenta dei tempi dei cantieri: troppo lunghi i lavori da fine settembre a maggio. Certamente qualche disagio lo creano, però sono inevitabili. Per non avere i disagi, bisognerebbe non fare nulla".