Donne e giovani al centro dell'accordo tra Confcommercio Ascom Cervia e la banca

Intesa tra Confcommercio Ascom Cervia e La Cassa di Ravenna spa. Al centro dell'accordo ci sono agevolazioni per donne, giovani e la possibilità di accendere finanziamenti a costo zero. L’accordo prevede anche la nuova convenzione servizio di tesoreria e condizioni agevolate, l’apertura di conti correnti e agevolazioni per imprenditoria giovanile e femminile.

"L'accordo tra Confcommercio Ascom Cervia e La Cassa di Ravenna segna una svolta per affrontare con nuovi strumenti le difficoltà del mercato imprenditoriale e, allo stesso tempo, offrire ai giovani e alle donne la possibilità di avviare con più serenità la propria attività imprenditoriale - spiegano - La proposta dimostra la vicinanza della Cassa di Ravenna e delle associazioni alle aziende, per aiutarle a cogliere i primi germogli di ripresa economica".