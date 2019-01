"Donne e wellness", un ciclio di seminari organizzato da Confartigianato

Confartigianato della Provincia di Ravenna, tramite il proprio 'Movimento Donne Impresa' e la categoria 'Benessere', organizza un ciclo di seminari dal titolo 'Donne & Wellness' dedicato alle imprenditrici e agli imprenditori, con l’obiettivo di affrontare svariati concetti legati al benessere (Wellness emotivo, Wellness alimentare e Wellness d’impresa).

Il progetto, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e in collaborazione con Formart, prevede i seguenti appuntamenti: il primo seminario dal titolo 'Il bel parlare' è programmato per lunedì 21 gennaio, dalle 16 alle 19, presso il Circolo dei Forestieri di Ravenna. Relatore Alessandro Braga, regista teatrale e attore. Si parlerà di public speaking e permetterà di fornire gli strumenti per superare il “disagio” che molte persone devono affrontare quando parlano ad una platea o con il pubblico in generale (Wellness emotivo). Il secondo seminario dal titolo 'AlimentArti, istruzioni per l'uso' è programmato lunedì 11 febbraio dalle 16 alle 18.00 presso Hotel e Terme del Club Hotel Dante di Cervia Relatrice Dott.ssa Valeria Mainardi, nutrizionista. Si affronterà il tema del benessere fisico ricercato con la giusta alimentazione (Wellness alimentare). Il terzo seminario dal titolo 'Donna che impresa' è programmato per lunedì 4 marzo dalle 16 alle 19 presso sede della Confartigianato di Ravenna. Relatore Aldo Terracciano, esperto in psicologia del benessere organizzativo. Si affronteranno le tematiche della gestione del personale e la conciliazione con i tempi del lavoro (Wellness d’impresa).