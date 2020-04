Finestre e serramenti in alluminio, tanti vantaggi fra design e risparmio energetico

Oggi l’architettura va verso minimalismo e design, nei nuovi edifici sono richieste aperture sempre più grandi e luminose e colori personalizzati. Le finestre in alluminio si rivelano le migliori in questo caso, ma non è l’unica ragione per cui dovrebbero essere preferite. Scopriamo insieme tutti i vantaggi e i (presunti) svantaggi degli infissi in alluminio.

I vantaggi degli infissi in alluminio

Durata : questo è un aspetto di grande rilievo. Un ottimo infisso a taglio termico può durare anche 50-60 anni (il doppio di un infisso in pvc)

: questo è un aspetto di grande rilievo. Un ottimo infisso a taglio termico può durare anche 50-60 anni (il doppio di un infisso in pvc) Zero manutenzione : non è necessario operare alcuna manutenzione specifica, grazie alla ferramenta specifica, alla resistenza meccanica e alla poca dilatazione del materiale.

: non è necessario operare alcuna manutenzione specifica, grazie alla ferramenta specifica, alla resistenza meccanica e alla poca dilatazione del materiale. Design minimale slim o ferramenta a scomparsa : se volete finestre molto sottili, con un design snello e pulito, gli infissi in alluminio sono la scelta giusta. Si possono realizzare anche le finestre cosiddette “tutto-vetro” senza nessun tipo di problema meccanico, oltre a finestre e portefinestre di grandi dimensioni.

: se volete finestre molto sottili, con un design snello e pulito, gli infissi in alluminio sono la scelta giusta. Si possono realizzare anche le finestre cosiddette “tutto-vetro” senza nessun tipo di problema meccanico, oltre a finestre e portefinestre di grandi dimensioni. Luminosità : l’alluminio termico permette di avere case più luminose grazie a profili sottili e la possibilità di fare ante uniche di grandi dimensioni senza montanti.

: l’alluminio termico permette di avere case più luminose grazie a profili sottili e la possibilità di fare ante uniche di grandi dimensioni senza montanti. Gamma di colori infinita : i colori degli infissi in alluminio sono realizzati con verniciatura e ossidazione, con combinazioni di colori pressoché infinite. Si può anche avere un colore esterno diverso da quello interno con estrema facilità.

: i colori degli infissi in alluminio sono realizzati con verniciatura e ossidazione, con combinazioni di colori pressoché infinite. Si può anche avere un colore esterno diverso da quello interno con estrema facilità. Isolamento termico e risparmio energetico: un buon infisso taglio termico con la tecnologia attuale è praticamente isolante come una finestra in pvc. Il taglio termico di ultima generazione evita la conduzione, ottenendo così un risparmio energetico equiparabile a quello che si ha con legno e con pvc.

Gli svantaggi degli infissi in alluminio

Un iniziale ostacolo alla scelta dei serramenti in alluminio a taglio termico può essere il costo: rispetto al pvc possono costare il 30-40%, ma durano in media il doppio del pvc, quindi in realtà il costo può essere addirittura inferiore. L’investimento iniziale è senza dubbio un po’ più alto, ma nel tempo si noterà il risparmio.

Un’altra obiezione è il freddo al tatto. Ma una finestra, qualunque sia il materiale, avrà una temperatura più bassa della nostra temperatura corporea di 36°. Se tocchiamo un oggetto che ha temperatura inferiore alla nostra, avvertiamo sensazione di freddo, ma non è il freddo che “entra in casa”: è il nostro “caldo” che si trasferisce all’oggetto che tocchiamo.

Ma l’alluminio fa condensa? L’alluminio di una volta non aveva il taglio termico, ed essendo fortemente conduttore portava dentro tantissimo freddo e condensa. Una finestra a taglio termico attuale non ha più di questi problemi, perché il valore termico è molto simile a quello di pvc e legno.

L’importanza della posa in opera

Quando si chiede un preventivo per finestre e serramenti spesso ci si concentra solo sui prodotti. Questi sono senza dubbio importanti, ma ancora più cruciale è la posa in opera: se non è curata a regola d’arte non ci saranno risparmio energetico e tutti i vantaggi dell’alluminio sopraelencati.

Come scegliere infissi in alluminio a taglio termico?

Quella degli infissi è una scelta caratterizzata da aspetti tecnici, non solo di preferenze. Affidarsi a un consulente preparato che possa aiutarti a capire cosa è meglio per il tuo progetto e la tua casa è fondamentale per non commettere costosi errori.

William Bisacchi, autore del libro “Scegliere gli infissi è facile con Sistemabisacchi”, è pronto a mettere a tua disposizione la sua competenza pluriennale nel settore. Scopri sul blog l’articolo dedicato agli infissi in alluminio di William Bisacchi.

Recapiti: Bisacchi Bruno&C srl (https://www.bisacchi.it), via del Lavoro 11/a, Gambettola - Telefono: 054753495