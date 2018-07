E' made in Ravenna la nuova frontiera della navigazione: lo yacht viene manovrato a distanza

Rosetti Superyachts ha svelato il rivoluzionario Remote Control Navigation system. Il rivoluzionario sistema si basa su un collegamento di tipo M2M (machine-to-machine) realizzato a bordo di Giano Tug, il rimorchiatore certificato Lloyds Register. Utilizzando una console remota installata in un ufficio a terra, lo yacht può essere manovrato utilizzando gli stessi strumenti che si trovano sul ponte di comando. La tecnologia di controllo remoto è un vantaggio per l’armatore durante i lunghi trasferimenti, poiché garantisce una maggiore sicurezza nella navigazione e può consentire di ridurre i costi di management e di assicurazione

Il rimorchiatore Giano certificato Lloyds Register è stato presentato durante la convention 2018 “ITS Tugnology” - che si è tenuta a Marsiglia dal 25 al 29 giugno - durante la quale il capitano Carsten Nygaard è stato in grado di controllarlo dallo stand utilizzando la remote console. Allo stesso modo, tramite una console di comando posizionata in un ufficio a terra, lo yacht può essere manovrato a distanza da un ufficiale di provata esperienza, senza limiti geografici e con gli stessi comandi presenti a bordo. I comandi vengono rimandati a terra dal capitano che si trova sull’imbarcazione. E’ possibile impostare una rotta e “trasportare” lo yacht alla sua destinazione finale, monitorando l’avanzamento tramite sistema video e camere a visione notturna. Ciò garantisce una maggiore sicurezza e un duplice controllo della navigazione, aspetto fondamentale per evitare collisioni.



La tecnologia a guida autonoma quindi esiste già ed i regolamenti in materia andranno adeguati. Si tratta di un argomento di interesse speciale dell’International Maritime Organisation (IMO), che fissa i regolamenti in acque nazionali e internazionali. Lo scorso anno l’IMO ha iniziato un’indagine per analizzare l’impatto degli yacht a guida autonoma. L’ampiezza dei cambiamenti regolamentari dipenderà dal livello di autonomia consentita e il Lloyd’s Register, per esempio, ha già pubblicato la classificazione di sei livelli di autonomia. La legislazione marittima è uno dei sistemi legali più antichi al mondo, che è stato adattato con successo dalla vela al motore a vapore e oltre – non ci sono dubbi che nel prossimo futuro si adatterà agli yacht autonomi a controllo remoto.