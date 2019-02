L'E45 riaprirà anche al traffico pesante entro 30 giorni: annullata la manifestazione

Gli impegni presi venerdì mattina dal Ministro Toninelli durante la sua visita al viadotto Puleto - la riapertura anche al traffico pesante entro 30 giorni e l'imminente convocazione dei sindaci dell’E45 da parte del Ministro Luigi Di Maio per attivare lo stato di emergenza nazionale - hanno portato all’annullamento della manifestazione di protesta che si sarebbe dovuta tenere nella mattinata di sabato a Canili di Verghereto.

Lo hanno deciso i sindaci dell’Unione Valle Savio, in prima linea nell’organizzare l’iniziativa, dopo aver valutato positivamente le rassicurazioni arrivate dal titolare del dicastero dei Trasporti e Infrastrutture. Immediatamente è partita la comunicazione per informarne agli altri sostenitori della manifestazione, primi fra tutti le associazioni imprenditoriali e i sindacati che hanno sottoscritto insieme ai Comuni il protocollo d’intesa per la gestione dei fondi a sostegno del territorio danneggiato dalla chiusura dell’E45. Nella loro nota i sindaci di Cesena Paolo Lucchi, di Bagno di Romagna Marco Baccini, di Verghereto Enrico Salvi, di Mercato Saraceno Monica Rossi e di Sarsina Enrico Cangini spiegano i motivi di questa decisione, sottolineando che in realtà le promesse formulate dal Ministro Toninelli rappresentano un primo risultato importante, ottenuto grazie alla coesione di tutti i soggetti del territorio coinvolti.