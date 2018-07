Elezioni delle rappresentanze sindacali, alla Curti si afferma la Fiom Cgil

La Fiom Cgil di Ravenna esprime grande soddisfazione per l’esito dell’elezione per il rinnovo della rappresentanza sindacale a Curti Spa, azienda di Castel Bolognese. "A fronte di un’importante partecipazione al voto (pari al 73% degli aventi diritto), anche in un periodo in cui molti lavoratori si trovavano in ferie, la Fiom riconquista tutti i tre delegati tra collegio impiegati e collegio operai e riconferma l’unico delegato eletto come Rls fuori dalla Rsu - spiegano dal sindacato - Un’affermazione schiacciante certificata da una percentuale di consenso pari al 95% dei voti validi. Il risultato della Fiom Cgil in Curti Spa è estremamente significativo e dimostra come il gruppo dei delegati uscente sia riuscito a costruire con passione, in questi anni di lavoro, un grande rapporto di fiducia con i lavoratori".