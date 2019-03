Elezioni Rsu alla Fruttagel, la Flai Cgil ottiene l’86% dei consensi: eletti 11 delegati

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu della Fruttagel di Alfonsine. La Flai Cgil si è confermata la sigla sindacale di riferimento nell’importante cooperativa alimentare che, nello stabilimento di Alfonsine, conta circa 700 persone. La Flai Cgil ha ottenuto l’86% dei voti determinando l’elezione di 11 delegati sui 13 da assegnare. “Rispetto alle precedenti elezioni per il rinnovo della Rsu, la Flai ha ottenuto un consenso ancora maggiore - commentano Raffaele Vicidomini e Laura Mazzesi, della Flai Cgil -. Siamo di fronte a un’affermazione non scontata, il cui merito va riconosciuto al lavoro svolto in questi anni dalle rappresentanze sindacali della Flai. Proseguiamo, dunque, con rinnovata responsabilità il percorso avviato nel precedente mandato, che ha portato alla sottoscrizione di un importante accordo con Fruttagel sulla responsabilità sociale d’impresa, finalizzato a migliorare il livello di benessere organizzativo e reddituale dei dipendenti”.