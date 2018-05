Energie rinnovabili in ambito marino e offshore: se ne discute in biblioteca

“Possibilità di innovazione nel settore delle energie in ambito marino” è il tema di un convegno che si terrà lunedì 21 maggio a partire dalle 15.30 nella sala Dantesca della biblioteca Classense in via Baccarini 3, organizzato dal Comune e dal Tecnopolo di Ravenna.

Introdurrà i lavori il sindaco Michele de Pascale; alle 16 Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico, intervisterà Francesco Paolo Ausiello di Aster sul tema dello scenario energetico internazionale in tema di produzione e costi dell’energia nonché sulle previsioni per lo sviluppo del settore dell’offshore renewable energies; Roberto Ricci Mingani della Regione Emilia-Romagna sulle politiche e gli strumenti della Regione a supporto dello sviluppo di progetti di innovazione e, infine, Francesco Matteucci sull’organizzazione del sistema regionale dell’innovazione attraverso esempi di processi di innovazione collaborativa in ambito offshore. Alle 16.40 si aprirà la discussione con i partecipanti mentre le conclusioni sono affidate a Palma Costi, assessora alle Attività produttive, piano energetico ed economia verde della Regione Emilia-Romagna.

Il settore delle energie rinnovabili in ambito marino, riconosciuto come strategico per lo sviluppo del settore energetico a livello internazionale, ha raggiunto negli ultimi anni importanti successi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico. A monte di tali successi ci sono molteplici collaborazioni pubblico/private che sono il risultato di una forte collaborazione tra tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione: impresa, istituzioni pubbliche e il mondo della ricerca. L’evento, in via informale, è teso a investigare e discutere sulle possibilità e sulle modalità di avviare processi di innovazione all’interno del settore delle energie rinnovabili marine e dell’offshore oil&gas. Partendo dalle esigenze delle imprese si prefigge di focalizzare l’attenzione sulle possibili modalità di valorizzazione del know-how del settore off-shore oil &gas.