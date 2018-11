Enologia, da oggi Caviro Distilleria diventa Caviro Extra

Giovedì pomeriggio, in occasione della fiera Ecomondo di Rimini, il Gruppo Caviro ha presentato Caviro Extra, il nuovo marchio che va a sostituire Caviro Distillerie. Con oltre 30mila ettari di superficie vitata, 30 cantine socie, 12.500 viticoltori in 7 regioni ed una produzione di 700.000 tonnellate di uva, il Gruppo Caviro è la cooperativa leader in Italia nel settore vitivinicolo.

Nata dall’evoluzione dell'attività di distillazione, oggi Extra esprime una competenza nella bioraffinazione - 100% biobased - combinata alle competenze tecnologiche e di processo, perseguendo l’eccellenza nella salvaguardia dell’ambiente e raggiungendo le performance tipiche dell’economia circolare. L’impegno di Caviro Extra verso l’innovazione si estende fino alla produzione di energia da fonti rinnovabili, come il biometano avanzato, promuovendo una mobilità sostenibile.