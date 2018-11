"Entrate in internet": due incontri di avvicinamento al fisco digitale

La Regione Emilia Romagna, il Pei e Agenda Digitale, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune, organizzano due incontri dedicati ai servizi telematici e informazioni fiscali presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Mercoledì 14 novembre, alle 17.30, nella sala Buzzi in via Berlinguer 11, si terrà un incontro pubblico dedicato alle agevolazioni per l'acquisto e la vendita di un immobile, per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. Lunedì 26 novembre, sempre nella sala Buzzi e al medesimo orario, si parlerà dei servizi ipotecari e catastali, dell'Osservatorio del mercato immobiliare e della registrazione di un contratto di affitto. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Per seguire al meglio, si consiglia di portare un proprio dispositivo.